23 Einsätze zählte die Polizei zwischen dem Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen (31.12.2023, 18.00 Uhr bis 01.01.2024, 06.00 Uhr) im Kreis Warendorf.

Warendorf (ots) - Darunter waren neun Brände, die der Polizei gemeldet wurden. Es brannten Feuerwerksbatterien, Hecken, Mülltonnen und ein Baum in verschiednen Orten des Kreises bei denen die Feuerwehr in fast allen Fällen die Löscharbeiten übernahm.



In Freckenhorst erhielten vier Jugendliche gegen 1.00 Uhr einen Platzverweis, nachdem sie Böller in eine Menschenmenge warfen.



Auch in Sassenberg verhielt sich ein Unbekannter auf der Johann-Heinrich-Wichern-Straße verantwortlungslos, in dem er nach Mitternacht eine Feuerwerksrakete in Richtung anderer schoss. Hierbei wurde die Kleidung dreier Personen beschädigt und eine Person leicht verletzt. Der Tatverdächtige ist geschätzt 50 bis 60 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hat eine stabile Figur und ist russisch oder polnisch. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.



In Ahlen schossen ein 46-Jähriger und ein 38-Jähriger nach Mitternacht auf der Rottmannstraße ebenfalls Pyrotechnik auf mehrere Personen ab und riefen dazu ausländerfeindliche Parolen. Als das stark alkoholisierte Duo aus Ahlen angesprochen wurde, schubste der Ältere einen 21-Jährigen und dessen Partnerin. Der 46-Jährige kam dem 21-Jährigen nun bedrohlich nahe, weshalb der jüngere Ahlener den Agressor schlug und ihn verletzte. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



In der Nacht kam es noch zu zwei Blutentnahmen, weil Fahrzugführer alkoholisiert waren. Gegen 1.45 Uhr kontrollierten Polizisten einen 23-jährigen E-Scooterfahrer auf dem Marktplatz in Beckum, der absolut fahruntüchtig war. Der zweite Fall nahm seinen Ausgang in Münster, wo eine Autofahrerin aufgrund ihrer Fahrweise auffiel. Die 36-Jährige konnte während der Fahnung in Sendenhorst angehalten werden. Die Beamten stellten den Führerschein der Sendenhorsterin sicher, da auch sie absolut fahruntüchtig war.



Des Weiteren wurden der Polizei mehrfach Vorfälle im Zusammenhang mit Böllerwürfen gemeldet, bei denen vor Ort keine Feststellungen mehr getroffen wurden.



Die Polizei des Kreises Warendorf wünscht allen ein frohes, neues und sicheres Jahr 2024.



