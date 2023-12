Bei witterungsbedingten Verkehrsunfällen sind am Montag (04.12.2023) zwei Menschen schwer verletzt worden.

Warendorf (ots) - In Sassenberg-Füchtorf geriet (wie berichtet) am Morgen (06.53 Uhr) eine 59-jährige Autofahrerin aus Bad Laer auf der Laerer Straße vermutlich aufgrund von Straßenglätte mit ihrem Auto ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und einen Lkw. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.



Zwischen Einen und Milte ist es (wie berichtet) ebenfalls zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen: hier sind zwei sich entgegenkommende Autos auf der L 548 zusammengestoßen. Eine 24-jährige Sassenbergerin wurde schwer und ein 53-jähriger Warendorfer leicht verletzt.



Auch in Beckum, Everswinkel und Ennigerloh sind Autos zum Teil in Straßengräben gerutscht oder haben andere Pkw touchiert - verletzt wurde hier niemand.



Bis zum Mittag (13.00 Uhr) ist es zu sechs witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen, die der Polizei gemeldet wurden.



Wir bitten weiterhin: Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeiten und Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen an. Planen Sie vor Fahrtantritt mehr Zeit ein und rechnen Sie mit Verzögerungen.



