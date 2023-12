Unbekannte Täter haben am Sonntag (17.12.2023) mehrere Geräte aus einem Lagercontainer in Oelde gestohlen.

Warendorf (ots) - Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Baustellencontainer an der Wiedenbrücker Straße und stahlen unter anderem eine Rüttelplatte, ein Stromaggregat und Diesel.



Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung geben oder hat den Diebstahl beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell