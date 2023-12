Am Donnerstag, 30.11.2023 brachen unbekannte Personen zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Zum Mühlenteich in Oelde ein.

Warendorf (ots) - Der oder die Täter befanden sich noch in den Wohnräumen, als die Hausbesitzer nach Hause zurückkehrten. Ein Tatverdächtiger kam aus dem Obergeschoss, verließ das Haus und flüchtete durch den Garten in Richtung Badeweg/Konrad-Adenauer-Ring. Wahrscheinlich war eine zweite Person an dem Einbruch beteiligt. Der Flüchtige ist geschätzt 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hat kurze, wenige Haare und trug eine blaue Jacke. Hinweise zum möglichen Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



