Am Samstag, 9.12.2023, 17.30 Uhr hielten Polizisten einen Fahrradfahrer auf der Rhedaer Straße in Oelde an, weil er ohne Licht fuhr.

Warendorf (ots) - Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-Jährige absolut fahruntüchtig und die Fahrradbeleuchtung defekt war. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell