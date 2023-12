Ein Unbekannter ist am Freitagabend (01.12.2023, 23.30 Uhr) gegen ein Tor in Oelde gefahren, hat es beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Warendorf (ots) - Das Tor gehört zu einer Pension mit Feiermöglichkeit an der Keitlinghauser Straße. Vermutlich hat der unbekannte Beteiligte an der Einfahrt zur L 793 wenden wollen, ist gegen das Tor gestoßen, hat es beschädigt und ist anschließend geflüchtet.



Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



