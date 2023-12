Unbekannte Täter haben mehrere Hundert Meter Kupferkabel gestohlen.

Warendorf (ots) - Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag (19.12.2023, 16.10 Uhr) und Mittwoch (20.12.2023, 07.30 Uhr) Zugang zu einer Firmenhalle an der Von-Büren-Allee in Oelde.



Hier stahlen sie Kupferkabel und flüchteten mit einem Pkw.



Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug, den Dieben oder dem Verbleib des Kupferkabels geben? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



