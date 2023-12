Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 18.05 Uhr hielten sich mehrere Männer im Bereich des Oelder Bahnhofs auf.

Warendorf (ots) - Sie beobachteten, wie zwei Männer von der Warendorfer Straße über den Fußweg in ihre Richtung kamen und mit einer Waffe, möglichweise einer Schreckschusspistole, schossen. Ein 27-jähriger Oelder sprach die Männer darauf an und einer der Unbekannten richtete die Waffe auf ihn. Anschließend schoss der Tatverdächtige auf den 27-Jährigen, der Oelder bleib unverletzt.



Die Tatverdächtigen sind 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Der Schütze trug eine schwarze Bomberjacke mit dem orangen Schriftzug "ALPHA". Wer kennt die Unbekannten? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell