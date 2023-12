Gesucht werden ein Unfallbeteiligter sowie eine Zeugin eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag.

Warendorf (ots) - 29.12.2023, gegen 12.30 Uhr auf der Lange Straße in Oelde ereignet hat. Eine 74-Jährige fuhr mit ihrem schwarzen Skoda Fabia rückwärts auf einer Parklücke des Nettomarkt-Parkplatzes. Der flüchtige Unfallbeteiligte setzte ebenfalls rückwärts aus einer Parklücke und es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr weg. Die unbekannte Zeugin machte sich bei der Seniorin bemerkbar und machte Angaben zu dem möglichen Teilkennzeichen ??-FJ 333 des beteiligten grauen Pkw. Der Unfallbeteiligte sowie die Zeugin werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell