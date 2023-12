Ein Rentner ist am Donnerstag (07.12.2023, 16.20 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde verletzt worden.

Warendorf (ots) - Eine 40-jährige Frau aus Oelde lenkte ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke an der Wilhelmstraße heraus - zeitgleich fuhr ein 82-jähriger Oelder mit seinem Pedelec an derselben Stelle entlang der Wilhelmstraße. Die beiden stießen zusammen und der Rentner stürzte.



Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell