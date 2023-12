Für einen 49-jährigen Mann aus Lengerich hat eine Autofahrt am Freitagmorgen (22.12.2023, 06.30 Uhr) in einem Graben in Ostbevern-Brock geendet.

Warendorf (ots) - Der 49-Jährige fuhr auf der Straße Kattmannskamp und kam mehrmals von der Fahrbahn ab. In einer Kurve rutschte das Auto aus noch unklarer Ursache in den Graben und blieb dort stehen.



Da sich der Verdacht von Alkoholkonsum ergab, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv.



Rettungskräfte brachten den Lengericher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.



