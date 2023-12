Vermutlich aufgrund von Straßenglätte hat am Donnerstagmorgen (07.12.2023, 03.51 Uhr) ein Autofahrer in Ostbevern einen Kreisverkehr überfahren.

Warendorf (ots) - Der 29-jährige Beelener fuhr auf der L 830 aus Ostbevern-Brock kommend Richtung Ostbevern. Beim Einfahren in den Kreisverkehr reagierten, vermutlich wegen Straßenglätte, die Bremsen nicht wie üblich, der Beelener überführ den Kreisel und blieb in dem gegenüberliegenden Grünstreifen stehen.



Rettungskräfte brachten den 29-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr war unter anderem wegen ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.



