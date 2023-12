Mehrere Werkzeuge sind Heiligabend (24.12.2023) das Ziel von unbekannten Einbrechern in Ostbevern gewesen.

Warendorf (ots) - Die Täter verschafften sich zwischen 01.28 Uhr und 02.28 Uhr Zugang zu dem Gebäude am Graf-Zeppelin-Ring, stahlen die Werkzeuge und flüchteten in einem Auto.



Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Auto geben oder hat den Einbruch beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



