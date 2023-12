Bei einem Glatteis-Unfall ist am Montag (04.12.2023, 06.53 Uhr) eine Autofahrerin aus Bad Laer in Sassenberg-Füchtorf schwer verletzt worden.

Warendorf (ots) - Die 59-Jährige Frau aus Bad Laer fuhr auf der Laerer Straße in Füchtorf Richtung Sassenberg. Zeitgleich war ein 67-jähriger Mann aus Dissen in seinem Lkw vor ihr ebenfalls Richtung Sassenberg unterwegs. Nachdem die 59-Jährige den Lkw überholt hatte, scherte sie zunächst wieder vor ihm ein, geriet aber vermutlich aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und kam im Auto quer zur Straße zum Stehen. Der 67-jährige Lkw-Fahrer stieß kurz danach gegen das Auto, wodurch sowohl Pkw als auch Lkw in einen Graben geschleudert wurden.



Rettungskräfte befreiten die Frau aus Bad Laer und brachten sie schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Dissener blieb augenscheinlich unverletzt.



Der Sachschaden wird auf knapp 34.000 Euro geschätzt, für mehrere Stunden kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.



