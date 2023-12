Vier Leichtverletzte, 20.000 Euro Sachschaden und eine mehrstündige Straßensperrung - das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen (20.12.2023, 07.31 Uhr) in Sassenberg-Füchtorf.

Warendorf (ots) - Ein 28-jähriger Füchtorfer fuhr auf der Ravensberger Straße Richtung Ortsausgang. Als er nach links auf das Gelände einer Fleischwarenfabrik abbog, stieß er mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Versmolder in seinem Auto zusammen. Auch er war auf der Ravensberger Straße Richtung Zentrum unterwegs.



Die beiden Fahrer und ein 7-jähriges Kind sowie eine 41-jährige Frau aus Füchtorf, die im Auto des 28-Jährigen saßen, wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



An der Unfallstelle kam es während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. Die K 51 musste eine Zeit lang wegen Reinigungsarbeiten gesperrt werden - die Feuerwehr Füchtorf war unter anderem auch im Einsatz.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell