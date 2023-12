Ein 38-Jähriger aus Ostbevern fuhr am Sonntag, 10.12.2023, gegen 19.30 Uhr, mit seinem PKW in Sassenberg-Füchtorf auf der Milter Straße (K38) aus Richtung Westen kommend in Richtung Füchtorf.

Warendorf (ots) - Etwa in Höhe der Einmündung Milter Straße / Beverstrang überholte er einen vorausfahrenden PKW. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit einem Verkehrszeichen, durchfuhr den Straßengraben, touchierte einen Leitpfosten, überfuhr den angrenzenden Radweg, geriet auf den angrenzenden Acker und beschädigte dort einen Telefonmasten. Der Fahrer verletzte sich leicht und kümmerte sich selbständig um seine ärztliche Behandlung.



Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, ihm Blutproben entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde rundum beschädigt, wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde der Radweg gereinigt und Erdreich vom Acker abgetragen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 27.000 Euro geschätzt.



