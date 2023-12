Ein 33-jähriger Sassenberger soll am Mittwoch (06.12.2023, 20.00 Uhr) von einem unbekannten Auto in Sassenberg angefahren und verletzt worden sein - der Beteiligte sei geflüchtet.

Warendorf (ots) - Der 33-Jährige habe sich mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Von-Galen-Straße Richtung Lappenbrink in Sassenberg befunden, als er von einem Auto angefahren worden sei. Der beteiligte Autofahrer habe seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.



Dieser sei dann zunächst nach Hause gefahren und habe von dort den Rettungsdienst informiert, der brachte den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus.



Da die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt - dieser war positiv.



Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um einen schwarzen VW Polo mit Städtekennung WAF und einem Folgebuchstaben L gehandelt haben.



Wer kann hinweise zu dem mutmaßlich beteiligten Pkw oder Fahrer geben oder hat den Zusammenstoß und die anschließende Flucht des Pkw beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei Telefon 02581/94100-0 oder

per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



