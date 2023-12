Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (17.12.2023, 16.00 Uhr) und Montag (18.12.2023, 08.00 Uhr) ein Weidezaunstromgerät in Sassenberg gestohlen.

Warendorf (ots) - Das Gerät war an einen Zaun angeschlossen, der eine Herde mit Schafen sicherte, die auf einer Weide in der Bauerschaft Hilgenbrink grasen.



Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl oder Verbleib des Gerätes geben? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



