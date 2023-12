Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (21.12.2023, 12.44 Uhr) in Sassenberg leicht verletzt worden.

Warendorf (ots) - Eine 19-jährige Autofahrerin aus Warendorf stieß auf der Straße Gröblingen mit einer von rechts kommenden 51-jährigen Warendorferin in ihrem Auto zusammen. Die 51-Jährige und ihre 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.



Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Eine Spezialfirma kümmerte sich anschließend zusammen mit der Feuerwehr um die Reinigung der Straße.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell