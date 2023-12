Am Freitag, 08.12.2023, um 16.15 Uhr, ereignete sich in Sendenhorst-Albersloh auf der L 586 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Warendorf (ots) - Eine 56-jährige Sendenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die L 586 außerorts aus Richtung Albersloh kommend in Fahrtrichtung Sendenhorst. In Höhe der Zufahrt Alst 4 kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Die Sendenhorsterin musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden.



Bei dem Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell