"Kradfahrer von Pkw in Sendenhorst-Albersloh überrollt" - so lautete ein Notruf, der am Freitag (15.12.2023, 11.03 Uhr) eingegangen ist.

Warendorf (ots) - Ein 17-jähriger Albersloher fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Kirchplatz Richtung Wolbecker Straße. Zeitgleich hielt eine 38-jährige Albersloherin mit ihrem Auto an der Haltelinie der Bahnhofstraße, um nach links abzubiegen. Beim Anfahren stieß sie mit dem 17-Jährigen zusammen. Dieser versuchte zwar zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern und stürzte. Das Auto überrollte den Jugendlichen zum Teil, dieser wurde allerdings nur leicht verletzt.



Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell