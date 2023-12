"Auto im Graben" hieß am Mittwoch (06.12.2023, 09.55 Uhr) ein Notruf, der bei der Polizei einging.

Warendorf (ots) - Ein 31-jähriger Warendorf war zunächst mit seinem Auto auf der L 851 in Sendenhorst Richtung Hoetmar unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Das Auto stieß zunächst gegen ein Straßenschild, danach gegen einen Baum und blieb anschließend in einem Straßengraben liegen.



Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 8200 Euro geschätzt.



