Am Mittwoch, 13.12.2023, ereignete sich gegen 13:07 Uhr auf der L520 zwischen Sendenhorst und Alverskirchen ein Unfall im Begegnungsverkehr.

Warendorf (ots) - Ein 22jähriger Fahrzeugführer aus Delbrück verlor in der Kurve Höhe Elmster Berg 10 vermutlich aufgrund mangelhafter Profiltiefe der Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Am ersten ihm entgegen kommenden Auto kam er noch vorbei, doch den dahinter fahrenden Pkw traf er dann frontal. Dabei wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der 47jährige Unfallgegner aus Münster verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten blieb die L520 gesperrt.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell