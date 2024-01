Eine 23-jährige Fußgängerin ist am Dienstag (02.01.2023, 07.20 Uhr) von einem Auto in Sendenhorst angefahren und schwer verletzt worden.

Warendorf (ots) - Die Sendenhorsterin war dabei über einen Fußgängerüberweg an der Straße Nordtor zu laufen, als sie mit dem Auto eines heranfahrenden 41-jährigen Münsteraners zusammenstieß.



Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die junge Frau schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



