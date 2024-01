Ein unbekannter Fahrzeugführer beging am Samstag, 30.12.2023, zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Osttor in Sendenhorst.

Warendorf (ots) - Der oder die Unbekannte fuhr gegen einen blauen Hyundai Tucson, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand. Der Verurscher flüchtete trotz des Schadens an der hinteren linken Seite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben dazu oder dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



