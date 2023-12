Eine 14-jährige Sendenhorsterin ist am Dienstagabend (19.12.2023, 18.07 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Warendorf (ots) - Die 14-Jährige überquerte plötzlich die Hoetmarer Straße einige Meter hinter dem Fußgängerüberweg und übersah vermutlich einen heranfahrenden Pkw. Dieser fuhr auf der Hoetmarer Straße in Richtung Osttor. Die beiden stießen trotz sofort eingeleiteter Bremsung des Autos zusammen, die 14-Jährige wurde dabei verletzt, der 80-jährige Fahrer des Pkw aus Sendenhorst blieb unverletzt.



Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.



