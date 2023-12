Am Mittwoch, 13.12.2023, kam es gegen 17:20 Uhr auf der L586 zwischen Albersloh und Münster zu einem Auffahrunfall.

Warendorf (ots) - In Höhe Rummler 9 musste ein 26jähriger Pkw-Führer aus Sendenhorst wegen eines Hasen abbremsen. Der hinter ihm fahrende 58jährige Autofahrer aus Münster bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrer verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L586 gesperrt. Da der Unfallverursacher alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



