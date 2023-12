Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montagmittag (18.12.2023) zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr Zugang zu den Umkleidekabinen im Keller eines Einzelhandels an der Steinstraße in Telgte.

Warendorf (ots) - Der Mann stahl unter anderem Bargeld.



Auch in eine Wohnung innerhalb des Gebäudes brach der Unbekannte ein und stahl unter anderem Bargeld.



Er wird folgendermaßen beschrieben: circa 23 bis 25 Jahre, 1.80 Meter groß, schlanke Figur, gepflegtes Erscheinungsbild, dunkle zurückgegelte Haar (leicht lockig), olivegrüne Jacke, schwarze Hose, Sneaker, schwarzer Rucksack, afrikanischen Phänotyps, spricht fließend Französisch.



Wer kann Hinweise zu dem Dieb geben? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



