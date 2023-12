Gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Telgte sind der Polizei gemeldet worden.

Warendorf (ots) - Unbekannte haben sich am Mittwoch (06.12.2023) zwischen 13.30 Uhr und 22.10 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ostbeverner Straße verschafft. Über eine Balkontür gelangten sie ins Innere, durchwühlten Schränke, stahlen Bargeld und Schmuck und flüchteten.



Auch in ein Haus am Brefeldweg wurde eingebrochen - hier verschafften sich die Täter zwischen 16.15 Uhr und 18.20 Uhr Zutritt über ein Fenster.



Wer kann Hinweise zu den Tätern geben, hat die Einbrüche oder verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



