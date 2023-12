Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 14.12.2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Parkplatz auf der Von-Siemens-Straße in Telgte ereignet hat.

Warendorf (ots) - Der flüchtige Fahrzeugführer fuhr gegen das Heck eines schwarzen Toyotas Aygo und beschädigte diesen dabei. Der Verursacher selbst verlor von seinem Fahrzeug ein schwarzes Kunststoffteil. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.



