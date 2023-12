Schwer verletzt wurde ein Senior bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 27.12.2023, 15.50 Uhr auf der Waldliesborner Straße in Liesborn ereignete.

Warendorf (ots) - Der 92-Jährige befuhr mit einem Krankenfahrstuhl die Straße Auf der Drift. Als er die Kreuzung der Waldliesborner Straße querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 68-Jährigen. Diese befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Liesborn nach Bad Waldliesborn. Die Lippstädterin versuchte noch mit ihrem Auto auszuweichen, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten aus Bad Waldliesborn in ein Krankenhaus. An dem Krankenfahrstuhl entstand Totalschaden und an dem Pkw ein geschätzter Gesamtschaden von 4.000 Euro. Die Kreisstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell