"Bei Beelen liegt ein LKW im Straßengraben" hieß ein Notruf, der am Dienstagmorgen (05.12.2023, 01.50 Uhr) bei der Polizei eingegangen ist.

Warendorf (ots) - Vor Ort stellten Polizisten an der B 64 zwischen Warendorf und Beelen einen Lkw samt Auflieger fest, der aus noch unklarer Ursache parallel zur Straße komplett in einen Straßengraben gerutscht war. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ladung des Lkw musste Stück für Stück in mehrere Fahrzeuge ab- und umgeladen werden, weshalb es bereits am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen kam, für die Bergung des Lkw wurde ein weiteres Spezialfahrzeug angefordert. Während der Bergung ist die B 64 aktuell komplett zwischen dem Abzweig zur K 18 und Beelen (Westring) gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Mittag dauern.



Auch die Feuerwehr wurde wegen ausgelaufener Betriebsstoffe hinzugerufen.



