Bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall ist am Montag (04.12.2023, 07.20 Uhr) eine Sassenbergerin in ihrem Auto schwer verletzt worden.

Warendorf (ots) - Ein 53-jähriger Warendorfer fuhr in seinem Auto zunächst auf der L 548 zwischen Einen und Milte, zeitgleich war eine 24-jährige Sassenbergerin auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Vermutlich aufgrund von witterungsbedingter Straßenglätte, geriet die 24-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem Auto des Warendorfers zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Pkw in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert.



Rettungskräfte brachten die junge Frau schwer und den Mann leicht verletzt in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.



Die L 548 war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für über zwei Stunden voll gesperrt.



