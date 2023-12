Ein 22-jähriger Mann aus Freckenhorst soll am Samstag (16.12.2023, 06.25 Uhr) von zwei unbekannten Männern in Warendorf-Freckenhorst angegriffen und verletzt worden sein.

Warendorf (ots) - Der Freckenhorster meldete sich an der Wache in Warendorf und gab an, dass er am Morgen an der Bushaltestelle Freckenhorst Mitte von zwei Personen in Freckenhorst geschlagen und mit einem Cuttermesser leicht verletzt worden sei. Anschließend wären die beiden Täter zu Fuß in Richtung Kirche gegangen, er hätte sich anschließend auf den Weg zum Krankenhaus gemacht.



Die beiden Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben:



1. Person: männlich, 1.70 bis 1.80 Meter groß, circa 25 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpullover, schwarzer Schal vor dem Mund, nur Augen konnten erkannt werden, schwarze Bomberjacke, schwarze Jeanshose, schwarze Nike Schuhe.



2. Person: männlich, 1.70 bis 1.80 Meter groß, circa 25 Jahre alt, blauer /schwarzer Kapuzenpullover, schwarzer Schal vor dem Mund, schwarze Bomberjacke, blaue Jeanshose, weiße Nike Air Schuhe.



Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat den Angriff beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.



