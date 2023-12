Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel in Warendorf ist am Mittwoch (06.12.2023, 14.52 Uhr) eine 36-jährige Warendorferin in ihrem Auto leicht verletzt worden.

Warendorf (ots) - Die Frau fuhr mit zwei Kindern (4 Jahre und Baby) auf der B 64 in Richtung Telgte. An einer rot anzeigenden Ampel bremste sie ab und blieb stehen. Eine hinter ihr fahrende 20-jährige Frau aus Warendorf bemerkte das vermutlich zu spät und fuhr der 36-Jährigen auf.



Rettungskräfte betreuten sie und ihre beiden Kinder vor Ort.



Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

https://warendorf.polizei.nrw/





Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell