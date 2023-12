Ein jugendlicher Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Warendorf am Mittwoch (06.12.2023, 13.00 Uhr) verletzt worden.

Warendorf (ots) - Eine 67-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem Auto auf der Blumenstraße Richtung August-Wessing-Damm. Als sie nach links in die Zumlohstraße abbog, stieß sie mit einem 14-jährigen Radfahrer aus Warendorf zusammen. Dieser fuhr in gleicher Richtung auf dem Radweg der Blumenstraße.



Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1100 Euro geschätzt.



