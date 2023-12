Polizisten haben am Montagabend (18.12.2023, 23.27 Uhr) einen 57-jährigen Mann aus Everswinkel in seinem Auto auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf kontrolliert.

Warendorf (ots) - Der Everswinkler gab an einen Pkw überführen zu wollen. Die Polizisten stellten aber fest, dass er gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.



Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell