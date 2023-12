Friedberg: Nachdem ein 78-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis von seinem Bankkonto Geld abhob, beraubten ihn ein Unbekannte.

Friedberg (ots) - Zusammen mit seiner Frau verließ der Senior gegen 14.00 Uhr ein Kreditinstitut in der Kaiserstraße. Einen Teil des abgehobenen Geldes übergab er seiner Ehefrau, den Rest steckte er ein und lief anschließend alleine zu seinem Auto auf dem Parkplatz zur Seewiese. Als der Senior ins Fahrzeug steigen wollte, kamen zwei Männer plötzlich hinzu. Der Unbekannte, der direkt an der Autotür des 78-Jährigen stand, forderte dessen Geldbörse. Noch bevor der Senior reagieren konnte, riss ihm der Unbekannte die Brieftasche mit Bargeld in Höhe von 1.000 Euro aus der Hand. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist etwa 1,80 bis 2,00 Meter groß, schlank sowie zwischen 22 und 26 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, dunkle Jacke und eine Mütze oder Kapuze. Sein Komplize ist etwas kleiner (zwischen 1,65 und 1,75 Meter), kräftig und hat vermutlich einen Bart. Auch dieser soll nach Angaben des Zeugen dunkel gekleidet gewesen sein.



Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz zur Seewiese am Dienstag (19.12.23) gegen 14.00 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden beschriebenen Männer machen? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter 06031/601-0 entgegen.



Sabine Richter



Pressesprecherin