-- Büdingen: Im Schlosspark verunglückt - Gestern Nachmittag landete ein Fordfahrer ungewollt im Büdinger Schlosspark.

Friedberg (ots) - Der 46-Jährige kam gegen 13.00 Uhr in der Straße "Am Hain" mit seinem Kuga nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Zaun des Parks, touchierte einen Baum und kam letztlich frontal an einem Baum zum Stehen. Der Büdinger trug leichte Verletzungen davon, eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Alkoholtest des Unfallfahrers brachte es auf 2,65 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten Polzisten seinen Führerschein sicher. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Wagen beziffert die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Die Schäden am Zaun und an den Bäumen können noch nicht beziffert werden. Auf den Promilleunfallfahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.



Wöllstadt - Nieder-Wöllstadt: Wohnungseinbruch -



Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in der Eisenbahnstraße das Weite. Gestern, zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Hauses auf, stiegen ein und durchsuchten Schränke. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 300 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.



Nidda-Borsdorf: In Tankstelle eingestiegen -



Am frühen Mittwochmorgen suchten Diebe die Tankstelle in der Lilienthalstraße auf. Gegen 01.10 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe zum Verkaufsraum ein und lösten den Einbruchalarm aus. Trotz des Alarms griffen sie sich aus dem Kassenbereich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Insgesamt dauerte der Einbruch nur wenige Minuten. Zeugen, die die Täter heute Morgen an der Tankstelle beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.



Bad Vilbel: 41-Jährige greift Polizisten an -



Ein Polizeieinsatz gestern Nachmittag in einer Unterkunft in der Straße "Im Rosengarten" endete für eine Bewohnerin mit einer Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Gegen 16.40 Uhr riefen Bewohner die Polizei, da es zu einem Streit gekommen war. Eine Streife der Vilbeler Ordnungshüter schlichtete die Streitigkeiten. Als die Polizisten wieder zurück auf dem Weg zu ihrem Streifenwagen unterwegs waren, holte die 41-Jährige diese ein und bedrängte sie. Offensichtlich war sie mit den Entscheidungen der Ordnungshüter nicht einverstanden. Als ein Polizist die stark betrunkene Frau von sich wegdrücken wollte, schlug diese plötzlich auf den Kollegen ein. Die 41-Jährige musste gefesselt werden und kam mit auf die Dienststelle. Auch auf der Wache konnte sie nicht beruhigt werden und trat, schlug und spuckte in Richtung von Polizistinnen und Polizisten. Zudem ergoss sich eine Schimpftirade über die Kolleginnen und Kollegen. Letztlich verbrachte die 41-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam, aus dem sie heute Morgen entlassen wurde. Auf die Frau kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu.



Bad Vilbel - Dortelweil: Regenbogenschule durchwühlt -



Die Regenbogenschule in der Beethovenstraße rückte in der zurückliegenden Nacht in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Schulgebäude und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Ob sie Beute machten kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 16.15 Uhr und 07.50 Uhr auf dem Gelände der Regenbogenschule beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.



Karben - Petterweil: Betrunken in den Gegenverkehr -



Mit einer Blutentnahme endete gestern Abend für eine 43-jährige Autofahrerin ein Verkehrsunfall auf der Sauerbornstraße. Die Karbenerin war gegen 19.40 Uhr mit ihrem BMW in Richtung B3 unterwegs. Sie geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Citroen zusammen. Die 43-Jährige und ihr zweijähriges Kind trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung und den weiteren Transport in Krankenhäuser. Der 61-jährige Citroenfahrer aus Karben und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit - die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf rund 16.000 Euro. Die Unfallfahrerin stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Sie musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.



