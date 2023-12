Nidda: Diebe im Mehrfamilienhaus Aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Erlenweg entwendeten Diebe am Freitag, 15.

Friedberg (ots) - Dezember, Geld und Schmuck. Zwischen 13.45 Uhr und 18 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten anschließend alle Räume. Der genaue Wert des Diebesguts steht bislang nicht fest. Zudem entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden. Die Büdinger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).



Florstadt- Stammheim: Reifen entwendet



Von einem in der Straße Sonnenhof stehenden PKW-Anhänger entwendeten Diebe alle vier Reifen im Wert von etwa 1.000 Euro. Der Diebstahl fand zwischen Dienstag, 12. Dezember, 12 Uhr, und Freitag, 9.25 Uhr, statt. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat Personen beim Abmontieren von Anhängerreifen gesehen? (Telefonnummer 06031/6010).



Büdingen: Scheibe an VW eingeschlagen



Eine vermutlich von außen sichtbare Sporttasche in einem grauen VW Polo weckte am Freitag, 15. Dezember, das Interesse von Dieben. Zwischen 16 und 19 Uhr schlugen sie in der Orleshäuser Straße eine Scheibe ein und entwendeten die Tasche samt Inhalt im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Den am PKW entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf etwa 300 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Büdingen entgegen (Telefonnummer 06042/96480).



Florstadt- Ober-Florstadt: Diebe ohne Beute



Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Diebe am Freitag, 15. Dezember, in ein Einfamilienhaus in der Helmuth-Loh-Straße. Zwischen 17.45 Uhr und 19.55 Uhr betraten sie das Haus, durchsuchten es wohl aber nicht, zudem fehlt derzeitigen Ermittlungen zufolge auch nichts. Möglicherweise wurden die Diebe bei ihrem Vorhanden gestört und flüchteten daher früher als geplant. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Bad Nauheim: Diebe in Tiefgarage



Zwei Autos gingen Diebe in der Nacht auf Samstag, 16. Dezember, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße erfolglos an. Zwischen 22 Uhr und 6.45 Uhr schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe eines grauen Audi SQ8 und eines schwarzen Audi SQ5, wodurch jeweils ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden entstand. Dabei gelang es den Dieben aber nicht, die Scheiben so zu zerstören, dass sie in das Fahrzeuginnere greifen konnten. Somit fehlte aus den Autos nichts und die Polizei in Friedberg ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls.

Im ähnlichen Zeitraum, zwischen 23 Uhr und 10.25 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines weißen BMW ein, der in der Straße Am Kaiserberg in einer Tiefgarage parkte. Hierbei gelangten die Diebe an eine Jacke im Wert von etwa 700 Euro. Zudem verursachten sie einen etwa 500 Euro hohen Schaden am PKW.

Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise zu den genannten Fällen (Telefonnummer 06031/6010).



Butzbach- Kirch-Göns: Zigarettenautomat geleert



In einem bislang unbekannten Zeitraum machten Diebe sich an einem Zigarettenautomaten in der Stautzertstraße zu schaffen und gelangten dabei bisherigen Erkenntnissen zufolge auch an Geld und Zigaretten. In welchem Umfang ihnen dies gelang, ist bislang nicht bekannt. Zeugen hatten den etwa 1.500 Euro hohen Schaden am Samstagmorgen, 16. Dezember, gegen 9.30 Uhr der Polizei gemeldet. Hinweise hierzu nehmen die Beamten in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4011 entgegen.



Niddatel-Assenheim: Zwei Außenspiegel beschädigt



Den rechten Außenspiegel beschädigten Unbekannte an einem schwarzen Smart Fortwo und einem grauen Ford Puma, die in der Hauptstraße parkten. Wann genau sich die Sachbeschädigungen ereigneten, ist bislang nicht bekannt. Die jeweils etwa 500 Euro hohen Schäden meldeten Zeugen am Samstag, 16. Dezember, gegen 11 Uhr. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Bad Vilbel: Mercedes zerkratzt



Rundherum zerkratzt fand ein Halter seinen schwarzen Mercedes vor, als er nach einer etwa 20-minütigen Abwesenheit am Samstag, 16. Dezember, gegen 22 Uhr zu seinem PKW im Erzweg zurückkehrte. Den Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 6.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Vilbel entgegen (Telefonnummer 06101/54600).



Bad Vilbel: Terrassentür aufgehebelt



Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten Diebe am Sonntag, 17. Dezember, in eine Doppelhaushälfte in der Straße Elisabethenhain. Zwischen 13 Uhr und 18.20 Uhr durchsuchten sie das Haus und flüchteten mit Diebesgut, darunter Schmuck, in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Schaden an der Tür beträgt etwa 150 Euro. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Nidda: Fenster aufgehebelt



Bisherigen Ermittlungen zufolge stiegen Diebe offenbar von der Regentonne auf das Carport und erreichten dadurch das Fenster eines Einfamilienhauses in der Elbestraße, das sie am Sonntag, 17. Dezember, zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr aufhebelten. Sie durchsuchten alle Zimmer und Schränke und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 800 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Bad Vilbel- Dortelweil: Diebe in Schule



Über ein Fenster gelangten Diebe am vergangenen Wochenende in die Schule in der Beethovenstraße. Im Gebäude hebelten sie zwischen Samstag, 16. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, noch mehrere Türen auf und verursachten dadurch einen Schaden, der mehrere tausend Euro hoch sein dürfte. Offenbar ohne Diebesgut flüchteten sie im Anschluss. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).



Glauburg: Reifen zerstochen



In der Straße Im Böning beschädigten Unbekannte einen Reifen einer Mercedes-V-Klasse, die dort zwischen 14 Uhr am Samstag, 16. Dezember, und 17.30 Uhr am Sonntag parkte. Offenbar hatten sie mit einem spitzen Gegenstand in den Reifen gestochen und damit einen etwa 240 Euro hohen Schaden verursacht. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).



Yasmine Scholz, Pressesprecherin