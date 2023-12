Rockenberg- Oppershofen: Einbruch scheitert Vergeblich hebelte ein Dieb am Mittwoch, 27.

Friedberg (ots) - Dezember, an der Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Wingert. Schließlich versuchte er zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr noch die Scheibe einzuschlagen, wobei aber nur ein Loch in der äußeren Scheibe entstand. Der Dieb suchte das Weite, ohne in das Haus gekommen zu sein. Der entstandene Schaden ist etwa 1.000 Euro hoch. Die Kriminalpolizei Wetterau sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Bad Vilbel- Dortelweil: Schmierereien am Bahnhof



Zwei unbekannte Personen hinterließen mehrere hellblaue Schmierereien an einem Wartehäuschen und einem Zaun im Weitzesweg. Ein Zeuge bemerkte die beiden am Mittwochabend, 27. Dezember, gegen 20 Uhr und informierte die Polizei. Die Fahndung nach den zwei grob beschriebenen Personen, einer vermutlich jugendlich mit einem schwarzen Pullover, der andere älter und korpulenter mit einem roten Pullover und schwarzer Jacke, verlief erfolglos. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen: Wem sind die beiden beschriebenen Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer kennt sie oder kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06101/54600.



Bad Nauheim: Skoda zerkratzt



Einen grauen Skoda Kodiaq zerkratzten Unbekannte am Mittwoch, 27. Dezember, in der Parkstraße. Der etwa 400 Euro hohe Schaden an der rechten Fahrzeugseite entstand zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Bad Nauheim: Schulgebäude besprüht



Einen hohen Schaden verursachten Unbekannte, die am vergangenen langen Wochenende mehrere Außenwände der Schule in der Straße Am Solgraben beschmierten. Etwa 3.000 Euro hoch dürfte der Schaden sein, der zwischen 16 Uhr am Freitag, 22. Dezember, und 7 Uhr am Mittwoch entstand. Die Schmierereien enthalten mitunter homofeindliche und nationalsozialistische Äußerungen und Symbole. Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).



Yasmine Scholz, Pressesprecherin