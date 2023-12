-- Niddatal-Assenheim: Einbrecher lösen Alarm aus - Auf Beute aus dem Edeka hatten es Diebe in der Geschwister-Scholl-Straße abgesehen.

Friedberg (ots) - Heute Früh, gegen 01.20 Uhr hebelten die Täter einen Flügel der Schiebetür aus den Schienen und lösten dabei den Alarm aus. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Einbrecher bereits aus dem Staub gemacht. Hinweis zu den Tätern nimmt die die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.



Büdingen-Düdelsheim: Reifensätze gestohlen -



Das Lager eines Reifenhändlers rückte am zurückliegenden Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Sie brachen in das Lager des Autohändlers in der Hauptstraße ein und erbeuteten 10 Reifensätze auf Alufelgen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe die Räder mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten und suchen Zeugen: Wer hat die Diebe im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr bis Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.



Büdingen: Scheiben eingeschlagen / Autos durchsucht -



Im Zeitraum von gestern Abend, gegen 18.00 Uhr und heute Morgen, gegen 05.30 Uhr brachen Diebe Autos in der Bahnhofstraße und in der Straße "Vorstadt" auf. In der Bahnhofstraße erwischte es die Besitzer eines roten Audi A4 sowie eines im Hof einer Apotheke geparkten BWM. Nachdem die Täter jeweils eine Scheibe eingeschlagen hatten, ließen sie aus dem Audi einen Rucksack samt Laptop und aus dem BMW zwei Fahrzeugscheine mitgehen. Gegen 18.30 Uhr, gestern Abend, wurden Zeugen auf einen Autoaufbrecher in der Straße "Vorstadt" aufmerksam. Der schlug an einem weißen Mazda 3 und an einem grauen 1-er BMW eine Scheibe ein und erbeutete eine Handtasche. Der Täter war ca. 180 cm groß und trug eine blaue Jacke. Auffällige war sein Nasenpiercing in Form eines Ringes. Die Büdinger Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Autoaufbrecher in der Straße "Vorstadt" machen können, sich unter Tel.: (06042) 96480 zu melden.



Büdingen: In Verkaufswagen eingestiegen -



Zwischen Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.00 Uhr stiegen Diebe in einen Verkaufswagen für Schaumwaren ein. Der Anhänger steht derzeit in der Kirchgasse, in Höhe der Hausnummer 6. Die Täter hebelten die Tür auf und drangen ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe keine Beute machten. Zuvor hatten sie offensichtlich versucht den Rollladen und einen Stromkasten aufzubrechen. Zurück blieben Einbruchschäden von etwa 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.



Nidda - Ober-Lais: Diebe im Jugendtreff -



Auf Wertsachen aus dem Jugendtreff im Schottener Weg hatten es Diebe abgesehen. Sie schoben den Rollladen eines Fensters hoch, schlugen die Scheibe ein und kletterten hinein. Vorher waren sie mit dem Versuch die Eingangstür aufzuhebeln gescheitert. Nach einer ersten Einschätzung fehlt eine Geldkassette mit Bargeld. Zeugen, die die Einbrecher zwischen Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr und Montagmittag, gegen 15.15 Uhr am Jugendtreff beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Polizeistation in Büdingen zu melden.



Nidda: Überschlag mit Twingo -



Mit leichten Verletzungen überstand ein 22-jähriger Renaultfahrer einen Ausflug in den Straßengraben. Gestern Morgen, gegen 07.30 Uhr war der Büdinger auf der Landstraße zwischen Bobenhausen und Wallernhausen unterwegs. Ausgangs einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Twingo, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. An der Unfallstelle klagte er über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Twingo hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.



Wölfersheim-Melbach: Einbruch scheitert -



In der Zeit zwischen Samstagabend, gegen 19.00 Uhr und Sonntagnachmittag, gegen 14.00 Uhr machten sich Einbrecher an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Friedberger Straße zu schaffen. Vergeblich versuchten sie diese aufzuhebeln. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.



Bad Nauheim: Diebe im Haushaltswaren-Geschäft -



Nach einem Einbruch in ein Geschäft in den Kolonnaden, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05.00 Uhr hebelten die Täter eine Glasscheibe aus einem Fensterrahmen und stiegen in das auf Haushaltswaren spezialisierte Geschäft ein. Sie durchwühlten den Kassenbereich - ob sie Beute machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.



Bad Nauheim-Schwalheim: Wohnungseinbruch -



Ungebetene Gäste suchten am Montag ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Wingert" auf. Zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder denen "Am Wingert" in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.



