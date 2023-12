Butzbach: Erst abgesägt, dann mitgenommen In der Straße " Auf der Hühnerweide" entwendeten Unbekannte aus dem Garten eines Seniors entwendeten Unbekannte einen etwa 2,50 Meter hohen Tannenbaum.

Friedberg (ots) - Die Diebe sägten den mit Lichterketten geschmückten Baum vermutlich mit einer Säge zwischen 16.00 Uhr am Montag (18.12.23) und 11.45 Uhr am Dienstag (19.12.23) einfach ab und nahmen ihn anschließend mit. Zudem stahlen sie auch noch das dazugehörige Verlängerungskabel. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-4011 entgegen.



Ranstadt: Baucontainer in Ober-Mochstadt aufgebrochen



Ungebetene Gäste suchten eine Baustelle in der Straße "Beim Golschlu" in Ober-Mockstadt auf. Zwischen 10.00 Uhr am Mittwoch (13.12.23) und 10.00 Uhr am Dienstag (19.12.23) knackten die Diebe einen Container auf und suchten nach Wertsachen. Mit Laptops und Dockingstationen machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nehmen die Beamten der Büdinger Polizei unter 06042/9648-0 entgegen.



Münzenberg: hochwertiges E-Bike aus Garage gestohlen



Zwei E-Bikes ließen Unbekannte aus einer Garage im Nelkenweg in Gambach mitgehen. Die Unbekannten machten sich zwischen 16.00 Uhr am Montag (18.12.23) und 07.40 Uhr am Dienstag (19.12.23) an dem Garagenzugang zu schaffen. Mit einem silberfarbenen Damenrad und einem grauen Herrenrad, beide vom Hersteller CUBE, suchten sie anschließend das Weite. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-4011 entgegen.



Rosbach v . d. Höhe: Graffiti an Sporthalle gesprüht



Einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließen Vandalen an der Wand einer Schulsporthalle in der Straße "Bei den Junkergärten". Die Schmierfinken sprühten zwischen 15.00 Uhr am Freitag (15.12.23) und 07.00 Uhr am Dienstag (19.12.23) mehrere Schriftzüge

An das Gebäude. Zeugen, die Hinwiese auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.



Sabine Richter, Pressesprecherin