Seit heute Morgen wird der 13-jährige Sven P.

Friedberg (ots) - vermisst. Er wurde zuletzt gegen 9 Uhr an einer Schule in der Friedberger Saarstraße gesehen.



Sven reagiert aufgrund seines Autismus gegebenenfalls impulsiv auf Ansprachen, weshalb darum gebeten wird, bei Antreffen sofort die Polizei zu informieren und zunächst von einer persönlichen Ansprache abzusehen.



Sven ist 160 - 165 groß, schlank, hat hellblonde, kurze Haare, blaue Augen und trägt eine schwarze Brille.



Er trägt vermutlich eine blaue Jeans, ein Langarmshirt mit Flammenmuster und schwarze Schuhe. Möglicherweise ist er in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.



Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Sven gesehen? Wer kann Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben?



Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter 06031 6010 oder jede andere Polizeidienststelle.



Pierre Gath



Pressesprecher