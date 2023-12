Pressemeldung vom 15.12.2023: Karben: Unbekannte sprengen Geldautomaten Gegen 02.50 Uhr hörten Anwohner der Bahnhofstraße in Karben-Kloppenheim einen lauten Knall und verständigten die Polizei.

Friedberg (ots) - Es stellte sich heraus, dass Unbekannte dort einen freistehenden Geldautomaten gesprengt hatten. Bei der Sprengung wurde lediglich der Geldautomat und keine in der Nähe befindlichen Gebäude beschädigt. Ob Bargeld entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.



Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Morgen Beobachtungen gemacht haben. Der Geldautomat befindet sich in der Nähe des Bahnhofs.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter der Rufnummer 06031 - 6010 in Verbindung zu setzen.



Jörg Reinemer



Pressesprecher