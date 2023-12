-- Butzbach - Nieder-Weisel: Sensoren ausgebaut - Auf die vorderen Abstandsensoren eines Tuareg hatten es Diebe in der Straße "Am Seefeld" am Lindenhof abgesehen.

Friedberg (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, gegen 20.00 Uhr bis Donnerstagmorgen, gegen 05.00 Uhr montierten die Täter von einem dort geparkten schwarzen Tuareg die Sensoren aus. Der Wert dieser Technik liegt bei rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.



Butzbach: Smartwatch erbeutet -



In der Vogelsbergstraße durchsuchten Diebe einen dort geparkten Fiat "Spider". Der weiße Sportwagen parkte zwischen Montagabend, gegen 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 54. Die Diebe öffneten den Wagen und durchwühlten das Handschuhfach sowie alle Ablagen. Ihnen fielen eine Apple-Watch, Bargeld sowie Mitgliedsausweise in die Hände. Zeugen, die die Täter in der Vogelsbergstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 bei der Butzbacher Polizei zu melden.



Bad Nauheim: In Café eingestiegen -



In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten Einbrecher ein Café in der Kurstraße auf. Zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem Lokal. Aus dem Thekenbereich ließen sie einen geringen Eurobetrag in Form von Münzen mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.



Guido Rehr, Pressesprecher