Friedberg (ots) - Friedberg: In der Vorweihnachtswoche, von Montag, 18.12. bis Freitag, 22.12., ist die mittelhessische Polizei mit einem vielfältigen Präventionsprogramm zu Gast im Kreativhaus in der Friedberger Kaiserstraße.



Im Kreativhaus, als zentrale Anlaufstelle im Herzen von Friedberg, stehen während der fünftägigen Veranstaltungs- und Begegnungswoche Prävention und Opferschutz im Vordergrund. Zu den Schwerpunkten: dunkle Jahreszeit, Gewalt gegen Menschen, Sicherheit im Alter und Internetkriminalität, bieten Expertinnen und Experten der Polizei sowie Beratungs- und Hilfeeinrichtungen verschiedenste Gesprächs- und Informationsangebote.



Darüber hinaus stehen den Bürgerinnen und Bürgern Polizei und Opferhilfestellen für alle Lebens- und Präventionsfragen zur Verfügung. Kostenlos und unverbindlich in den Austausch kommen, dafür steht der "Polizeitreff" vom 18.12. bis zum 22.12. im Kreativhaus in der Friedberger Kaiserstraße.



Der Schutzmann vor Ort für Friedberg, Polizeioberkommissar André Waldheim, begleitet an allen Tagen die Veranstaltungen und freut sich auf spannende Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern.



Auf die jüngsten Besucherinnen und Besucher wartet eine kleine Playmobil-Ausstellung in Form eines Dioramas. Entdecken die Kinder in diesem dreidimensionalen Wimmelbild versteckte Gegenstände, winkt am Ende eine kleine Belohnung.



Montag 14.00 bis 18.00 Uhr - Dunkle Jahreszeit, Wohnungseinbruch, Taschendiebstahl und Co.



Bei der immer früher einsetzenden Dunkelheit rücken Häuser und Wohnungen wieder verstärkt in den Fokus der Einbrecher. Die Diebe nutzen die schlechten Lichtverhältnisse in den späten Nachmittagsstunden, um unbeobachtet einzusteigen. Auf Bewohner treffen sie zu dieser Zeit selten, weil die noch auf der Arbeit oder mit dem anschließenden Einkauf beschäftigt sind. Auch das Repertoire von Taschendieben ist umfangreich: meist bauen die Täter auf Ablenkung oder nutzen für sie günstige Gelegenheiten, um ihren Opfern den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen.



In ihrem Vortrag ab 16.00 Uhr führt Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob, kriminalpolizeiliche Beraterin des Polizeipräsidiums Mittelhessen, die Maschen der Täter auf und gibt wertvolle Tipps zu sinnvollem Diebstahlschutz.



Dienstag 11.00 bis 15.00 Uhr - Tag gegen Gewalt



Gewalt hatte viele Facetten: sie tritt in körperlicher, seelischer und/oder sexualisierter Form auf. Opfer sind Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer. Menschen, die Gewalt erlebt haben oder erleben, brauchen Unterstützung. Opferschutzkoordinatorin der Polizeidirektion Wetterau sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie, des Frauen-Notrufs, von Wildwasser e.V. - Im Themengebiet sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend -, von Frauen helfen Frauen, von Profamilia, der Gießener Hilfe und dem Fachdienst Frauen und Chancengleichheit Wetteraukreis informieren über Unterstützungs- und Hilfemöglichkeiten. Das Angebot der Beratungsstellen richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern auch an Bezugspersonen oder Fachkräfte.



Mittwoch 09.00 bis 13.00 Uhr - Seniorenvormittag: Sicher im Alter / MAXimal Mobil bleiben



Die Sicherheitsberaterinnen und Berater für Senioren sowie die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Weißen Ring e.V. stehen Rede und Antwort zu aktuellen Phänomenen im Zusammenhang mit Straftaten zum Nachteil älterer Menschen - wie zum Beispiel dem sogenannten Enkeltrick oder zu Verkaufsfahrten - und geben Verhaltenstipps, um nicht Opfer der gewitzten Betrüger zu werden.



Verkehrsexpertinnen des regionalen Verkehrsdienstes Wetterau informieren über die "Aktion Max" - MAXimal mobil bleiben - mit Verantwortung! Das Angebot richtet sich an alle Personen der Generation 65+, die am öffentlichen Verkehr teilnehmen, egal ob Kraftfahrerinnen oder Kraftfahrer, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn. Die Kolleginnen vermitteln wie maximale Mobilität bei größtmöglicher Verkehrssicherheit verantwortungsvoll zu erreichen ist.



Donnerstag 11.00 - 15.00 Uhr - Internetkriminalität / Cyber-Grooming



Ab 11.30 Uhr sensibilisiert Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser in seinem Vortrag für die Fallstricke im "Tatort Internet". Der Experte für Internetprävention und Cybercrime des Polizeipräsidiums Mittelhessen berät zu Gefahren in sozialen Netzwerken sowie von Viren und Trojanern. Zudem informiert Ulrich Kaiser unter anderem zu Identitätsdiebstahl, Computerbetrug, PC-Sicherheit, Sicherheit beim Online-Banking oder zu anderen aktuellen Kriminalitätsphänomenen rund um das Tatmittel Internet.



Auf das Phänomen des sogenannten "Cyber-Grooming" zielt ein Vortrag ab 13.30 Uhr von Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schulz, Jugendkoordinator der Polizeidirektion Wetterau. Cyber-Grooming bezeichnet die gezielte Kontaktaufnahme mit Minderjährigen und jungen Volljährigen über das Internet, um sexuell motivierte Übergriffe, bis hin zur Vergewaltigung, zu begehen. Der Vortrag von Wolfgang Schulz richtet sich an Minderjährige ab einem Alter von 13 Jahren und verdeutlicht die Vorgehensweisen der Täter in den sozialen Medien oder über Messenger-Dienste.



Freitag 14.00 - 18.00 Uhr - "Coffee with cops"



Unter dem frei übersetzten Motto: "Kaffee mit der Polizei" endet die Präventionsaktion am Freitagnachmittag im Friedberger Kreativhaus. Interessierte treffen zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr auf Polizistinnen und Polizisten der Friedberger Polizei. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen bei einer Tasse Kaffee beliebige Themen, Nöte oder Fragen in ungezwungener Atmosphäre zu besprechen.



Guido Rehr, Pressesprecher