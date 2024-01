--

Friedberg (ots) - Glauburg - Glauberg: Die Polizei in Büdingen bittet bei der Suche nach dem Vermissten Edgar Oechler aus Glauberg um Mithilfe.



Der 85-Jährige ist meist mit einer blauen Bomberjacke, einer Jeans oder einer Jogginghose bekleidet und trägt eine Kappe. Herr Oechler hat graues schütteres Haar und eine normale Statur. Letztmalig wurde er am 29.12.2023 (Freitag) in Glauberg gesehen



Die Polizei sucht Zeugen und fragt:



- Wer hat Edgar Oechler seit dem 29.12.2023 gesehen?

- Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Oechler

machen?



Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Guido Rehr, Pressesprecher