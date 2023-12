Auf der B3 stießen am Donnerstag, 21. Dezember, zwei sich entgegenkommende PKW zusammen.

Friedberg (ots) - Einer der Fahrer, ein 28-Jähriger aus Karben, verstarb in der Folge der Kollision noch an der Unfallstelle.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 28-Jährige alleine in einem Peugeot von Karben nach Friedberg unterwegs, als er gegen 10.40 Uhr aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem Mercedes kollidierte. Der 60-jährige Fahrer aus Bad Nauheim war mit seinen zwei Enkeln im Alter von 4 und 9 Jahren unterwegs, alle drei kamen mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Unfallrekonstruktion das Hinzuziehen eines Gutachters an, sowie Blutentnahmen der beiden Beteiligten und die Sicherstellung der Fahrzeuge. Die B3 war zwischen Okarben und Friedberg bis etwa 14.40 Uhr gesperrt, nach Abschluss der Arbeiten an der Unfallstelle waren noch Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei notwendig.

Den entstandenen Schaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 32.000 Euro (Mercedes 30.000 Euro, Peugeot 2.000 Euro).

Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies nachzuholen (Telefonnummer 06031/6010).



Yasmine Scholz, Pressesprecherin