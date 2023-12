Am Freitagmorgen (8.

Dinslaken (ots) - Dezember 2023), gegen 3 Uhr meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrich-Ebert-Straße Brandgeruch im Treppenhaus.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde Brandgeruch, aber keine offenen Flammen festgestellt.



Nach Begehung des Gebäudes konnte in einem leerstehenden Kellerbereich ein kleiner, bereits erloschener Brandherd festgestellt werden.



Der Brand war nicht dazu geeignet weitere Gegenstände zu entzünden.



Menschen kamen nicht zu Schaden.



Mit Ausnahme der Rußanhaftungen an den Wänden entstand nach ersten Erkenntnissen kein weiterer Sachschaden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell